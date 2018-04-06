Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова следит за рассмотрением дела капитана задержанного в Украине российского судна "Норд" Владимира Горбенко. Об этом сообщила в пятницу ее пресс-служба.

"Дело капитана "Норда" находится под личным контролем Денисовой", - отметили в пресс-службе.

Напомним, Госпогранслужба Украины задержала сейнер с 10 членами экипажа 25 марта. "Норд" под флагом РФ (порт приписки - Керчь) вышел из Крыма в Азовское море 24 марта в составе колонны российских судов для промысла тюльки.

Капитану коробля Горбенко вменяют часть 2 статьи 332-1 УК Украины ("нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины"), которая наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Членам экипажа "Норда" вменяют часть 2 статьи 204 КоАП Украины ("незаконное пересечение границы", санкция - штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста). Админпротоколы в пятницу рассматривает Приморский райсуд Мариуполя (Донецкая область).

Как сообщала "Страна" Херсонский городской суд 6 апреля арестовал Горбенко до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35240 гривен (около $1350). Адвокаты уже внесли за него залог, но не успели оформить все нужные документы, и он выйдет на свободу не ранее вторника.

Сегодня суд в Мариуполе оштрафовал членов экипаж крымского сейнера Норд.