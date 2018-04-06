Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело № 752/7724/15-а по иску пенсионера (инвалида войны) к ПФУ о признании противоправным отказа фонда выплачивать ему пенсию в полном размере без удержания налогов и возмещении взысканий. Об этом пишет Юрлига.

По обстоятельствам дела, истец является инвалидом войны 3-й группы - ветераном войны, ему назначена пенсия в соответствии с Законом о пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и некоторых других лиц.

Так, с 1 января 2015 года, в соответствии с требованиями Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы (был принят 28 декабря 2014 года), из назначенной истцу пенсии удерживается 15% НДФЛ и 1,5% военного сбора ежемесячно.

Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, признал противоправными действия Пенсионного фонда относительно отчислений с пенсии истца и обязал их возместить.

Решение аргументировано тем, что положения пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Налогового кодекса, которыми предусмотрено отчисление из пенсии инвалидов войны налогов и сборов, не соответствуют ст. 3, 8, 22 Конституции, а также ст. 2, 13 Закона о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты, поэтому не подлежат применению в части касающейся инвалидов войны.

Суд апелляционной инстанции отменил это решение и отказал в удовлетворении иска. Суд исходил из того, что указанные положения Налогового кодекса не признаны неконституционными, а потому у ответчика по делу отсутствовали правовые основания не применить действующую норму.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда пришел к выводу, что апелляционный суд допустил неправильное применение норм материального права и оставил в силе решение суда первой инстанции, согласившись с его аргументацией.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд начнет выплачивать пересчитанные пенсии военнослужащим.

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