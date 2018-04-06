Великобритания отказалась выдать визу Виктории Скрипаль, которая намеревалась навестить пострадавшую в Солсбери двоюродную сестру, гражданку России Юлию Скрипаль. Об этом в пятницу сообщила вещательная корпорация BBC.

По ее данным, британские власти сообщили Виктории, что ей не будет выдана виза, позволяющая приехать в Великобританию и навестить Юлию Скрипаль.

"Мы отклонили прошение на получение гостевой визы от Виктории Скрипаль на том основании, что оно не соответствует иммиграционным правилам", - цитирует агентство Reuters слова пресс-секретаря МВД Соединенного Королевства.

Виктория Скрипаль ранее в пятницу в интервью телеканалу Sky News выразила уверенность в том, что Великобритания не выдаст ей визу для посещения своей родственницы, поскольку думает, что Лондон не хочет, чтобы она приезжала.

Напомним, что Сергей Скрипаль пришел в себя и идет на поправку.