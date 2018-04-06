Приморский райсуд Мариуполя (Донецкая область) в пятницу вечером постановил оштрафовать большинство членов экипажа рыболовецкого судна "Норд", задержанного Погранслужбой Украины почти две недели назад в Азовском море, решения по двум морякам пока нет.

"Ждем результаты по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, членам экипажа еще необходимо прийти на допрос в СБУ по делу капитана", - сказала российскому "Интерфаксу" представитель компании-владельца сейнера - керченского рыбколхоза имени Первого мая - Анна Шевелева.

Членам экипажа вменяют часть 2 статьи 204 КоАП Украины ("Незаконное пересечение границы", санкция - штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста).

Ранее в пятницу Херсонский горсуд избрал капитану сейнера меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. гривен залога (около $1,3 тыс.).

Как сообщала "Страна", Лавров заявил, что контактирует с Киевом по поводу задержанного судна "Норд".