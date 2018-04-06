Двоюродная сестра пострадавшей в Солсбери гражданки России Юлии Скрипаль Виктория считает, что "британцам есть, что скрывать".

Об этом она заявила в пятницу телеканалу Sky News после того, как власти Великобритании отказались выдать ей визу для поездки в страну.

Как сообщала "Страна", в России допросят гражданского мужа Юлии Скрипаль, сбежавшего из совместной квартиры.

Еще мы рассказывали, что по сообщениям врачей и ГРУшник Сергей Скрипаль пришел в себя и идет на поправку.

Напомним, что 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества.