В Twitter какой-то глобальный сбой. Пользователи сообщают о неполадках в Бразилии, Великобритании, на Восточном побережье США и даже в России.

На протяжении нескольких часов владельцы аккаунтов не могли обновить ленту сообщений, а некоторые пользователи не могли даже произвести авторизацию, сообщил сайт Downdetector.

Фото: downdetector.com/

О затруднениях с процедурой публикации сообщений с одинаковой частотой говорили владельцы устройств на Android и iOS, а также те, кто пользуется сетью через веб-браузер на компьютере.

Как сообщала "Страна", сбой в мессенджерах происходят довольно часто. В работе Telegram произошел масштабный сбой.

Ранее в Facebook произошел масштабный сбой, который ударил по Украине и Германии.

Также в работе популярного мессенджера WhatsApp произошел масштабный сбой.