В центре Киева, на улице Городецкого пьяный хулиган напал на ребенка. На место происшествия приехали две скорые.

Об этом сообщает УНН.

Наряды полиции на двух авто также прибыли для расследования происшествия.

Правоохранители ситуацию не комментируют. Зато от медиков удалось узнать, что нетрезвый мужчина совершил нападение на ребенка.

"Ребенок не пострадал", - уточнили медики.

Как сообщала "Страна", в Белой Церкви похититель автономеров устраивал квесты с записками для водителей. По данным правоохранителей, жертвами неизвестного злоумышленника становились люди, которые оставляли автомобили на ночь возле домов.

Также мы писали о том, что в Киеве поймали пьяного лихача, который затеял драку со свидетелем. Сотрудник полиции, который якобы "бывший ГАИшник" никогда до прихода в патрульную полицию ни в каких правоохранительных органах не работал.