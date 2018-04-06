В пятницу, 6 апреля во Львове, на улице Княгини Ольги внезапно умер водитель автомобиля Opel. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Национальной полиции Львовской области.

"Инцидент произошел около 16:00. На месте работает следственно-оперативная группа и медики. Они и установят причину смерти мужчины", - сообщили в полиции.

По предварительной информации, мужчине было около пятидесяти лет.

Как сообщала "Страна", в Одессе после тяжелой болезни умер известный волонтер.

Погодин совершил 39 поездок в зону АТО. А в конце марта попал в больницу с желудочным кровотечением.

Отметим, что на вокзале Львова мужчина продавал гранату, чтобы доехать домой на Пасху.