Из-за несанкционированного открытия шлюзовых запорных механизмов на реке Айдар 6 апреля возникла угроза подтопления сотен частных жилых домов в г.Старобельск, сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"В г.Старобельск (Луганская обл. - Прим. ред) в 14.00 6 апреля в результате открытия неизвестными лицами запорного устройства шлюза на р.Айдар, что повлекло переполнение водой обводного канала с утечкой воды на прилегающую территорию, угрозу подтопления 650 частных жилых домов (1,5 тыс жителей)", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что в настоящее время затвор шлюза закрыт, охраняется сотрудниками полиции, подтопления домов не произошло. Подразделения ГСЧС, Минобороны и местные жители укрепляют дамбу реки мешками с песком.

Вместе с тем, на реке Айдар возле с.Новоселовка Старобельского района Луганской области уровень воды понизился на 53 см и составляет 435 см. Угрозы подтоплений жилого сектора нет.

Как сообщала "Страна", в Киеве перекрыли первую улицу из-за подтопления.

Ранее под Львовом от подтоплений защитились километровой дамбой.

Мы писали, что Ужгород под угрозой подтопления из-за огромного ледового затора в Словакии.