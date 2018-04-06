Правоохранители в одной из школ Радомышльского района Житомирской области изъяли почти 1 тыс. 700 патронов к нарезному оружию.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

5 апреля в Радомышльское отделение обратилась директор одного из учебных заведений Радомышльского района с заявлением об обнаружении в классе 1 тыс. 696 патронов калибра 5,6 мм к нарезному оружию. Все боеприпасы были изъяты правоохранителями и переданы на экспертное исследование.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия.

В полиции напомнили, что на территории Житомирской области продолжается месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Всего, за первую неделю апреля жители Житомирской области самостоятельно передали в полицию 35 единиц оружия.

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