Работники школы нашли схрон с патронами к нарезному оружию прямо в классе
Правоохранители в одной из школ Радомышльского района Житомирской области изъяли почти 1 тыс. 700 патронов к нарезному оружию.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.
5 апреля в Радомышльское отделение обратилась директор одного из учебных заведений Радомышльского района с заявлением об обнаружении в классе 1 тыс. 696 патронов калибра 5,6 мм к нарезному оружию. Все боеприпасы были изъяты правоохранителями и переданы на экспертное исследование.
В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия.
В полиции напомнили, что на территории Житомирской области продолжается месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Всего, за первую неделю апреля жители Житомирской области самостоятельно передали в полицию 35 единиц оружия.
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