Адвокаты внесли залог за капитана российского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко, однако из-за окончания рабочего дня подтверждения поступления денег на счет пока нет. Обвиняемый по прежнему - в изоляторе временного содержания.

Об этом сообщила представитель компании-владельца сейнера - керченского рыбколхоза имени Первого мая - Анна Шевелева, передает Интерфакс.

"Горбенко в ИВС до получения подтверждения о приходе залога на счет. Отпустят, видимо, после выходных", - сказала "Интерфаксу" представитель компании-владельца сейнера - керченского рыбколхоза имени Первого мая - Анна Шевелева.

Ранее в пятницу Херсонский горсуд избрал капитану сейнера меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. гривен залога (около $1,3 тыс.).

Ему вменяют часть 2 статьи 332-1 УК Украины ("нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины"), которая наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Членам экипажа "Норда" вменяют часть 2 статьи 204 КоАП Украины ("незаконное пересечение границы", санкция - штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста). Админпротоколы в пятницу рассматривает Приморский райсуд Мариуполя (Донецкая область).

Госпогранслужба Украины задержала сейнер с 10 членами экипажа 25 марта. "Норд" под флагом РФ (порт приписки - Керчь) вышел из Крыма в Азовское море 24 марта в составе колонны российских судов для промысла тюльки.

Сейнер арестован по решению украинского суда, находится в порту Бердянска в Запорожской области.

Как сообщала "Страна", суд арестовал капитана "Норда". Капитана судна доставили из Бердянска в Херсон 4 апреля.

Отметим, министр иностранных дел России Сергей Лавров контактирует с Киевом по поводу задержанного судна "Норд".