США ввели новые санкции против российских олигархов из-за дестабилизирующей деятельности правительства РФ по всему миру - от Украины и Сирии до стран западной демократии.

Об этом говорится в заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина, сообщает Укринформ.

"Российское правительство участвует в разных преступных деяниях по всему миру, в том числе продолжает оккупацию Крыма и раздувает насилие на востоке Украины; поставляет режиму Асада оборудование и оружие в то время, как тот бомбит собственных гражданских; пытается взорвать западные демократии и осуществляет вредную киберактивность", - отметил глава Министерства финансов США.

По его словам, "российские олигархи и элита, получающая прибыль от этой коррумпированной системы, теперь не будут защищены от последствий дестабилизировавшей активности их правительства".

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