В Великую Субботу и на Пасху в Украине будет хорошая погода благодаря антициклону Лео, который будет блокировать дожди и похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в facebook.

"Днем ​​7 апреля (ночью 7 апреля на Западе и Севере немного покапает), и ночью 8 апреля, и днем ​​8 апреля будет сухо и ясно. Температура воздуха ночью +4 ...+ 12 градусов, в Пасхальную ночь похолодает на севере до 0... + 4 градусов. Днем 7 апреля на Севере и Западе + 10... + 14 градусов, на юге до + 16... + 22 градусов, на Востоке и в Центре + 12 ...+ 16 градусов.

Днем на Пасху в Украине + 14 ...+ 19 градусов. В Киеве ближайшей ночью немного может покапать дождик, днем ​​в субботу - сухо, свежо, + 10 ...+ 12 градусов. Пасхальная ночь в Киеве будет холодной, 0 ...+ 2 градуса. Одевайтесь теплее!

Днем 8 апреля, на Пасху, в столице ожидаются солнечные +15 градусов", -написала она.







Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", ранее мы писали про прогноз погоды на пасхальные выходные в Киеве и Украине.

Ранее синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев на Пасху.

Также мы показывали карту прогноза.