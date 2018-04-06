Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин просит Национальное антикоррупционное бюро привлечь к ответственности народного депутата Вадима Рабиновича за отмывание денежных средств и фиктивную продажу земли.

Об этом Каплин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Двухпаспортный израильский пенсионер" Рабинович фиктивно продавал землю и отмывал средства. Заявляю в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), САП (Специализированную антикоррупционную прокуратуру) и НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции) об отмывании денег и фиктивной продаже земли гражданином Израиля и по совместительству народным депутатом Украины Вадимом-Давидом Рабиновичем", - пишет нардеп.

Фото: facebook.com

"Рабинович, если не сбежит в Израиль на пенсию, точно отсидит за свою декларацию 2016 года, где он, помимо прочего смухлевал на сотни тысяч с доходами от продажи акций. Теперь подаю за 2017 (декларация о доходах за 2017 год), где у Рабиновича состав преступления маслом: незаконное обогащение, сокрытие доходов и расходов, отмывание коррупционных денег", - добавил Каплин, показав депутатских запрос.

Отметим, что это не первая акция Каплина против Вадима Рабиновича. Ранее нардеп уже посылал запрос с требованием открыть уголовное производство по фактам недостоверного декларирования и незаконного обогащения нардепа Рабиновича, после чего стало известно, что НАБУ расследует два дела против него.

Сам Рабинович все обвинения отрицает и считает это спланированной кампанией по его дискредитации со стороны политических противников.