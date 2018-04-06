Одесский судья Алексей Буран в суде Николаева пытался 6 апреля добиться смягчения меры пресечения - на арест только ночью. Об этом сообщает ТСН.

Потому что надо зарабатывать деньги и ухаживать за родителями. Но суд на это не согласился.

Прямо на заседании он сорвался на крик, и стал тыкать в руку ручкой, желая нанести себя раны, выкрикивая "Не хочу я так жить!"

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"Тогда измените мне меру пресечения - везите меня в тюрьму. Если есть обстоятельства - за родителями нельзя смотреть, поехать можно. Вы суд или кто?" – кричал подозреваемый на заседании.

Напомним, два года назад оперативники поймали судью Алексея Бурана на взятке в полмиллиона гривен. Когда пришли к нему с обыском - он открыл огонь по детективам НАБУ. Полтора года он провел в СИЗО, после чего ему смягчили меру пресечения.

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