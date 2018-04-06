Перед рассмотрением дела по избранию меры пресечения "чиновнику" из аннексированного Крыма Сергея Осьминина на конвоиров СБУ, которые вели обвиняемого, на улице напала группа людей.



Запись произошедшего опубликовали на Youtube.

Группа мужчин и девушка пытались отбить подозреваемого, мотивируя это тем, что он задержан незаконно.

Отметим, что "заседание суда по избранию меры пресечения капитану судна перенесено на 6 апреля в связи с загруженным графиком судьи".

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин проинформировал на своей странице в Facebook, что "сегодня в Херсоне группой лиц была осуществлена попытка отбить у работников ГУ СБУ в АРК недавно задержанное лицо, относительно которого избирали меру пресечения в Херсонском суде".

В разговоре с корреспондентом агентства Бабин подтвердил данный факт, и отметил, что в указанной группе было до 15 человек.

Видео: youtube.com/Novynarnia News

Мы разбирались, введет ли Россия свой военный флот в Азовское море после ареста "Норда".

Отметим, что за капитана сейнера Норд внесли залог, но он все равно остается под стражей в Херсоне.