В Министерстве финансов Украины предложили компенсировать покупателям выявившим нарушение кассовой дисциплины при покупке товаров или услуг стоимостью более 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - их стоимость за счет повышения ответственности продавцов.

Законопроект, направленный на повышение прозрачности расчетов в сфере торговли и услуг уже обнародован на сайте для обсуждения.

"Это будет мотивировать покупателей контролировать соблюдение требований законодательства при расчетных операциях", - поясняет министерство на сайте.

Законопроект предусматривает внедрение информационной системы в рамках электронного кабинета, при помощи которого покупатель сможет проверить аутентичность расчетного документа, законодательно устанавливает системы хранения и сбора данных регистраторов расчетных аппаратов (РРО) и возможность использования электронных копий расчетных документов и фискальных отчетных чеков в качестве источников налоговой информации.

Минфин также предлагает установить двухуровневую систему проверок поданных потребителями письменных обращений или жалоб. В частности, на первом уровне предусмотрена камеральная проверка обращения. В случае не подтверждения продавцом факта продажи товаров в ходе камеральной проверки или его неявки назначается фактическая, в ходе которой предполагается проверка всех требований законодательства относительно РРО, оприходования товаров и их учета, а также ведения кассовых операций, поясняет Минфин.

Документ также призван урегулировать вопрос выдачи чеков при дистанционных покупках и позволить направлять копии расчетного документа на оплату товара покупателю электронной почтой, или помощи SMS-сообщений, или путем его размещения в личном кабинете на сайте продавца. Кроме того, законопроект не обязывает обеспечить РРО для каждого курьера или продавца товаров, указывает ведомство.

Согласно тексту законопроекта, также предлагается установить срок оприходования в кассе полученных от покупателей наличных в течение 96 часов со времени печати расчетного документа.

Как отмечает Минфин, послу обсуждения документа он будет направлен на рассмотрение Кабинета министров.

"Страна" разбиралась, как изменятся цены с 4 апреля, когда армия инспекторов начнет охотиться за "некачественной едой".

Напомним, что Министерство финансов ограничило выкуп иностранцами гривневых долгов Украины, чтобы удержать курс.