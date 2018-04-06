Сегодня, 6 апреля, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,98/26,02 грн/долл. Об этом рассказал дилер коммерческого банка, отметив, что текущие котировки гривны к доллару на 2 копейки ниже по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов, передает УНИАН.

По его словам, котировки гривны по отношению к евро находятся на уровне 31,82/31,86 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4496/0,4550 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривны на межбанке к вечеру пятницы установился на уровне 26,0270 грн/долл., а участники рынка к этому часу заключили 576 сделок на сумму 458,46 млн долл.

Национальный банк Украины укрепил также официальный курснациональной валюты по отношению к доллару на 10 апреля 2018г до уровня 26,026968 грн/$1 по сравнению с 26,066537 грн/$1 на 6 апреля 2018г.

Напомним, согласно курсу НБУ на 6 апреля, доллар и евро продолжают дешеветь перед Пасхой.

Также мы писали, что золотовалютные резервы в Украине сократились до $18,2 млрд.