В пятницу, 6 апреля, на Почтовой площади в Киеве семейная пара похитила плитку со скульптурной композиции. Убежать им помешали правоохранители сразу после совершения преступления.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева. По данному факту начато уголовное производство.

"Около 3:40 во время патрулирования полицейские заметили лиц, которые снимали бронзовую плитку у фонтана. Когда правоохранители к ним подошли, злоумышленники уже успели открутить несколько фрагментов из цветного металла", - говорится в сообщении.

По словам начальника Подольского управления полиции Владислава Ищенко, с помощью заранее заготовленных инструментов правонарушители оторвали девять металлических плиток со скульптуры. Похищенные вещи они спрятали в сумку и планировали их продать.

Задержанными оказались гражданские супруги - 24-летняя женщина и 33-летний мужчина, которые уже были осуждены за преступления, связанные с наркотиками. По статье 185 (Кража) УК Украины подозреваемым светит новый тюремный срок - до 5 лет.

Видео: youtube.com/поліція Києва

Как сообщала "Страна", в Киеве снесут 121 киоск в подземке станции "Майдан Независимости". Относительно количества МАФов Панчий подчеркнул, что торговые места считали рядами.

Напомним, что хотели сделать с аркой Дружбы народов в Киеве.