Кто из российских олигархов попал под санкции США. Полный список
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (ОFAC) сегодня опубликовало список российских чиновников, бизнесменов и компаний, которые попали под санкции.
Ограничительные меры были введены в отношении семи российских бизнесменов и 17 правительственных служащих РФ.
В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что речь идет о новом шаге в "противостоянии дестабилизирующему поведению Москвы на мировой арене".
- Андрей Акимов, глава правления "Газпромбанка";
- Владимир Богданов;
- Олег Дерипаска;
- Алексей Дюмин;
- Михаил Фрадков, директор Российского института стратегических исследований;
- Сергей Фусенко;
- Олег Говорун, глава президентского управления по социальному и экономическому сотрудничеству со странами-участницами Содружества Независимых Государств, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия;
- Сулейман Керимов;
- Владимир Колокольцев, министр внутренних дел Российской Федерации;
- Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации РФ по иностранным делам;
- Андрей Костин;
- Алексей Миллер;
- Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации;
- Владислав Резник;
- Игорь Ротенберг;
- Кирилл Шамалов;
- Евгений Школов, помощник президента Российской Федерации;
- Андрей Скоч, депутат Государственной Думы РФ;
- Александр Трошин;
- Владимир Устинов;
- Тимур Валиулин, начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД РФ;
- Виктор Вексельберг;
- Александр Жаров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и средств массовой информации РФ;
- Виктор Золотов, директор Федеральной службы национальных гвардейских войск и командующий национальными гвардейскими войсками Российской Федерации.
В списке также фигурируют 14 компаний, 12 из которых частные ("Агрохолдинг Кубань", B-Finance Limited, EN+ Group, "Ренова", "Газпром бурение", "ЭнПиВи Инжиниринг", "Ладога Менеджмент", "ГАЗ", "Русал", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины"), а две государственные ("Рособоронэкспорт" и "Российская финансовая корпорация").
Активы бизнесменов, чиновников и компаний, включенных в список, в США будут заморожены.
Ранее сообщалось, что санкции вводятся в соответствии с Законом "О противодействии противникам Америки", который также известен как CAATSA. Документ был одобрен республиканцами и демократами, которые стремились наказать Россию за аннексию Крыма, участие в сирийской гражданской войне и вмешательства в президентские выборы США.
Также стало известно, что Порошенко хочет синхронизировать с США санкции против России.