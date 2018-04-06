Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (ОFAC) сегодня опубликовало список российских чиновников, бизнесменов и компаний, которые попали под санкции.

Ограничительные меры были введены в отношении семи российских бизнесменов и 17 правительственных служащих РФ.

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что речь идет о новом шаге в "противостоянии дестабилизирующему поведению Москвы на мировой арене".

Андрей Акимов, глава правления "Газпромбанка"; Владимир Богданов; Олег Дерипаска; Алексей Дюмин; Михаил Фрадков, директор Российского института стратегических исследований; Сергей Фусенко; Олег Говорун, глава президентского управления по социальному и экономическому сотрудничеству со странами-участницами Содружества Независимых Государств, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия; Сулейман Керимов; Владимир Колокольцев, министр внутренних дел Российской Федерации; Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации РФ по иностранным делам; Андрей Костин; Алексей Миллер; Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации; Владислав Резник; Игорь Ротенберг; Кирилл Шамалов; Евгений Школов, помощник президента Российской Федерации; Андрей Скоч, депутат Государственной Думы РФ; Александр Трошин; Владимир Устинов; Тимур Валиулин, начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД РФ; Виктор Вексельберг; Александр Жаров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и средств массовой информации РФ; Виктор Золотов, директор Федеральной службы национальных гвардейских войск и командующий национальными гвардейскими войсками Российской Федерации.

В списке также фигурируют 14 компаний, 12 из которых частные ("Агрохолдинг Кубань", B-Finance Limited, EN+ Group, "Ренова", "Газпром бурение", "ЭнПиВи Инжиниринг", "Ладога Менеджмент", "ГАЗ", "Русал", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины"), а две государственные ("Рособоронэкспорт" и "Российская финансовая корпорация").

Активы бизнесменов, чиновников и компаний, включенных в список, в США будут заморожены.

Ранее сообщалось, что санкции вводятся в соответствии с Законом "О противодействии противникам Америки", который также известен как CAATSA. Документ был одобрен республиканцами и демократами, которые стремились наказать Россию за аннексию Крыма, участие в сирийской гражданской войне и вмешательства в президентские выборы США.

Также стало известно, что Порошенко хочет синхронизировать с США санкции против России.