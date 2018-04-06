Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (ОFAC) сегодня опубликовало список российских чиновников, бизнесменов и компаний, которые попали под санкции.

Ограничительные меры были введены в отношении семи российских бизнесменов и 17 правительственных служащих РФ.

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что речь идет о новом шаге в "противостоянии дестабилизирующему поведению Москвы на мировой арене".

 

  1. Андрей Акимов, глава правления "Газпромбанка";
  2. Владимир Богданов;
  3. Олег Дерипаска;
  4. Алексей Дюмин;
  5. Михаил Фрадков, директор Российского института стратегических исследований;
  6. Сергей Фусенко;
  7. Олег Говорун, глава президентского управления по социальному и экономическому сотрудничеству со странами-участницами Содружества Независимых Государств, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия;
  8. Сулейман Керимов;
  9. Владимир Колокольцев, министр внутренних дел Российской Федерации;
  10. Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации РФ по иностранным делам;
  11. Андрей Костин;
  12. Алексей Миллер;
  13. Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации;
  14. Владислав Резник;
  15. Игорь Ротенберг;
  16. Кирилл Шамалов;
  17. Евгений Школов, помощник президента Российской Федерации;
  18. Андрей Скоч, депутат Государственной Думы РФ;
  19. Александр Трошин;
  20. Владимир Устинов;
  21. Тимур Валиулин, начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД РФ;
  22. Виктор Вексельберг;
  23. Александр Жаров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и средств массовой информации РФ;
  24. Виктор Золотов, директор Федеральной службы национальных гвардейских войск и командующий национальными гвардейскими войсками Российской Федерации.

В списке также фигурируют 14 компаний, 12 из которых частные ("Агрохолдинг Кубань", B-Finance Limited, EN+ Group, "Ренова", "Газпром бурение", "ЭнПиВи Инжиниринг", "Ладога Менеджмент", "ГАЗ", "Русал", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины"), а две государственные ("Рособоронэкспорт" и "Российская финансовая корпорация").

Активы бизнесменов, чиновников и компаний, включенных в список, в США будут заморожены.

Ранее сообщалось, что санкции вводятся в соответствии с Законом "О противодействии противникам Америки", который также известен как CAATSA. Документ был одобрен республиканцами и демократами, которые стремились наказать Россию за аннексию Крыма, участие в сирийской гражданской войне и вмешательства в президентские выборы США.

Также стало известно, что Порошенко хочет синхронизировать с США санкции против России.

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