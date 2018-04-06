В пятницу, 6 апреля на кладбище в селе Розсошенцы в Полтавской области похоронили освобожденного из плена экс-директора полтавского военного завода "Знамя" Юрия Солошенко.

У него было онкозаболевание. Он умер 4 апреля дома в Полтаве, передает GazetaUA.

Попрощаться с Солошенком пришли более 50 человек - родные и ближайшие коллеги. Не было ни одного представителя власти. От Порошенко передали венок.

Хоронили в открытом гробу из темного дерева. Возле могилы постоянно была жена Виктория Николаевна и двое сыновей - Александр и Владислав. Люди принесли букеты роз. На прощание приехал кремлевский заложник Геннадий Афанасьев.

Как сообщала "Страна", Афанасьеву и его маме обещают выделить бюджетную квартиру в Киеве.

Государственное управление делами через несколько недель предоставит освобожденному Геннадию Афанасьеву и его маме квартиру.

Напомним, что ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2 тысячи евро освобожденному украинцу Афанасьеву.