Ирландский лоу-кост авиаперевозчик Ryanair с сентября 2018 года запускает рейс из Киева в Берлин (аэропорт "Берлин-Шёнефельд"), сообщил авиаперевозчик в пятницу.

Авиакомпания намерена начать полеты с 3 сентября с частотой четырежды в неделю - по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям.

Минимальная цена билетов начинается от EUR 26,99 в одну сторону. Они уже доступны на сайте авиаперевозчика.

При этом авиаперевозчик подчеркивает, что акционная цена останется актуальной для бронирования до воскресенья, 8 апреля.

"Это будет первый маршрут Ryanair в/из Украины. Полеты начнутся на два месяца раньше, чем первоначально планировалось", - заявил руководитель отдела коммуникаций Ryanair Робин Кайли, который цитируется в сообщении.

Как сообщалось, авиаперевозчик Ryanair со второй попытки намерен в октябре 2018 года запустить рейсы по 10 направлениям из Киева и по пяти из Львова: из Киева в Барселону (четыре рейса в неделю), Братиславу и Вроцлав (по три), Варшаву (четыре), Краков (три), Познань и Гданськ (по два), Вильнюс и Стокгольм (по три), Лондон (пять); из Львова в Краков (три), Варшаву (три), Дюссельдорф (три), Мемминген (два) и Лондон (три).

Ранее "Страна" сообщала, какие рейсы Ryanair уже можно забронировать из Украины и сколько стоит билет.

Также опубликовано расписание полетов Ryanair из Украины.

Мы сообщали, что Ryanair может выйти на рынок внутренних авиаперевозок в Украине.