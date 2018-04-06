В пятницу, 6 апреля в 16:30 полицейские задержали 54-летнего мужчину по подозрению в попытке продажи гранаты на пригородном вокзале во Львове.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

По его словам, о том, что мужчина продает на вокзале гранату, в полицию сообщил аноним по телефону.

У мужчины изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1 с запалом.

Он сообщил, что решил продать гранату, так как у него не было денег на поезд, чтобы попасть домой на праздники.

Изъятые предметы направлены на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

Как сообщала "Страна", в Черкассах неизвестные бросили 2 гранаты в окна завода "Фотоприбор". Размер материального ущерба устанавливается.

Отметим, что под Киевом местный житель собрал военный арсенал из зоны АТО.