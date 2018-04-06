В руководстве Министерства внутренних дел понимают, что освобождение временно оккупированной территории Донбасса будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил и подразделения Нацполиции и Нацгвардии готовятся к этому варианту. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

"Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД - полиция и гвардия - готовятся к этому варианту", - говорит он.

Вместе с тем, глава МВД сообщил, что провел в пятницу встречу с делегацией Американского Совета по внешней политике (AFPC) аналитической центром при Конгрессе США, в ходе которой "откровенно обсудили состояние и перспективы Украины в условиях военной агрессии РФ, эффективность международных санкций и сотрудничества в сфере безопасности".

Как сообщает пресс-служба, представители США отметили динамику процесса реформирования сектора гражданской безопасности Украины. Однако остается необходимость дальнейших последовательных изменений на пути борьбы с коррупцией.

"Для того, чтобы продвигать реформы, нужно избавиться от коррупционных проявлений. Мы видим много усилий с вашей стороны по этому поводу. И я хочу вам сказать, что в Вашингтоне это хорошо знают", - отметил руководитель делегации Американского совета по внешней политике Уильям Шнайдер Младший.

Напомним, 5 апреля НАБУ и САП завершили расследование "рюкзачного дела" сына Авакова.