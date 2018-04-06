В Тернопольской области за сутки на производствах произошло два несчастных случая со смертельным исходом. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Тернопольской области.

"Два несчастных случая задокументировали работники полиции края 5 марта. В Тернополе работник погиб во время ремонтных работ, а жителя Шумщини засыпало зерном", - говорится в сообщении.

Как отмечается, первое сообщение поступило к работникам Тернопольского отдела полиции от врача бригады скорой помощи. Медик сообщил, что во время строительных работ на улице Вербицкого рабочий выпал с балкона 5 этажа. Травмы оказались несовместимы с жизнью, 40-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Другой трагический случай произошел в селе Пищатинцы. Во время разгрузки зерна на местном току хлебом насмерть засыпало местного жителя, который на тот момент находился в бункере для его хранения.

По данному факту открыто уголовное производство по пола 271 УК. Продолжается следствие.

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