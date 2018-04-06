Министр образования и науки Лилия Гриневич получила за март 37,6 тыс. гривен заработной платы. Ее заместители - от 37 тыс. до 47,8 тыс. гривен соответственно. Зарплата государственного секретаря министерства - 34,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос Украинских новостей.

Сумма средств, начисленная Гриневич в марте, составила 37 630 гривен, из них должностной оклад - 12 952 гривны, надбавка за выслугу лет - 3 109 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 1 943 гривны, надбавка за интенсивность труда - 12 952 гривны, командировочные - 3 763 гривны, индексация - 328 гривен, оплата за дни нетрудоспособности - 2 583 гривны.

Из данной суммы удержано 7 338 гривен налогов и сборов.

Зарплата Гриневич за февраль составила 38,6 тыс. гривен.

Зарплата первого заместителя министра Владимира Ковтунца за март составила 47 832 гривны, заместителей Романа Гребы - 37 052 гривны, Павла Хобзея - 40 634 гривны, Максима Стрихы - 42 505 гривен, Юрия Рашкевича - 46 143 гривны и госсекретаря Павла Полянского - 34 600 гривен.

Фото: ukranews.com

Как сообщала "Страна", министр образования Гриневич задекларировала полмиллиона зарплаты и авто 2008 года. Она получила зарплату в сумме 533 613 грн и проценты на банковский вклад – 40 502 грн.

Отметим, что Кабмин расширил перечень дефицитных профессий - слесарь, сварщик, монтажник.