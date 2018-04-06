Залог за арестованного капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко внесен, но получить подтверждение о платеже пока не получается. Об этом сообщил адвокат капитана Дмитрий Щербина, передает РИА Новости.

Сумма залога составляет 35 240 гривен. Меру пресечения избрали до 31 мая.

Как сообщалось, Херсонский городской суд в пятницу избрал капитану меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

"Залог мы внесли, но все учреждения закрыты, и взять подтверждения о том, что они на казначейский счет зашли, мы не можем. Сейчас пытаемся что-то сделать, но это маловероятно", - сказал Щербина.

"Его повезли в изолятор временного содержания. Если нам не удастся получить подтверждение о залоге, то нам нужно будет к нему хотя бы попасть, чтобы передать лекарства и воду. На выходных изолятор закрывается. Даже посещения нельзя осуществлять", - добавил он.

Напомним, после ареста "Норда" Россия создала спецгруппу по борьбе с "украинскими пиратами".