В Одессе после умер волонтер Виктор Погодин. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

Об этом на странице в Facebook сообщила волонтер Наталья Богаченко, которая в последнее время занималась вопросом его лечения.

Фото: facebook.com/natalya.bogachenko

Виктор помогал тем воинам, которые находятся на передовой. Особенно ему благодарны одесситы из самых разных соединений.

Погодин совершил 39 поездок в зону АТО. А в конце марта попал в больницу с желудочным кровотечением. Волонтеру сделали операцию и обследовали в киевской клинике рака. Ему нужна была пересадка печени. Знакомые и все неравнодушные собрали средства на лечение Погодина, однако болезнь победила.

Как сообщала "Страна", ветераны АТО бунтуют против скандального Манько. Они отмечают, что в отношении Валентина Манько было открыто много уголовных дел. "Если поставят Манько, то мы не Надя Савченко и не Рубан" - отметил один из ветеранов.

Отметим, что под Киевом жестоко избили и ограбили ветерана АТО.