Нацбанк потребовал от банкиров перенастроить терминалы самообслуживания, чтобы они не принимали банкноты со значительными повреждениями. Об этом говорится в телеграмме НБУ №50-0007/19399, пишет UBR.ua.

Уточняется, что в аппараты при пополнении банковских счетов стали попадать нарочно поврежденные купюры.

К нацбанковской телеграмме прилагаются фото поврежденных банкнот 50 евро, которые выявлены Ивано-Франковским филиалом Приватбанка во время инкассации терминалов. Каждая купюра сложена из четырех частей настоящих купюр серии "Европа", введенных в оборот 4 апреля 2017 г., которые склеены прозрачной клейкой лентой.

"Вертикальный серийный номер в банкнот вырезан. Горизонтальный серийный номер - составленный из вырезанных отдельных фрагментов серийных номеров различных настоящих банкнот евро, что склеенные прозрачной клейкой лентой",- отмечается в нацбанковском документе.

При этом в центробанке уверяют, что все повреждения не случайны.

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