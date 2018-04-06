Государственная пограничная служба усилит охрану границы на период пасхальных праздников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Во время Пасхальных праздников государственная граница Украины и контролируемые пограничные районы будут охраняться в усиленном режиме. На все участки ответственности Госпогранслужба уже направила дополнительные резервы, технику и необходимые средства ", - сказано в нем.

Также отмечается, что пограничники совместно с представителями Службы безопасности Украины и Национальной полиции будут проверять документы и транспортные средства вблизи государственной границы для недопущения проникновения под видом мирных граждан террористов и провокаторов, а также провоза оружия, средств террора и других запрещенных предметов.

Для мониторинга ситуации на сухопутном участке границы, в территориальном море и на админгранице с временно оккупированным Крымом будут патрулировать самолеты "Даймонд".

При этом, в течение недели перед пасхальными праздниками на пограничных пунктах пропуска простаивают огромные очереди.

Пользователь Николай Козловский, как многие пользователи, жалуется, что проехать очень сложно.

Фото: facebook.com/nikolay.kozlovski

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