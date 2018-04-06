В центре города Мукачево Закарпатской области зацвела первая сакура.

Об этом сообщил портал Mukachevo.net, опубликовав фото с площади Федорова.

Сейчас на дереве распустились лишь несколько почек, однако благодаря теплой погоде вскоре оно и остальные сакуры зацветут полностью.

Как отмечается, жители города называют это дерево "бешеной сакурой", так как порой оно цветет независимо от погодных условий, а иногда даже зимой.

Фото: mukachevo.net

"Тепло только пришло, а она успела распустить несколько цветов, предупреждая, что за считанные дни зацветет полностью. Если ближе присмотреться, можно увидеть почки, которые вот-вот раскроются", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" информировала, что в Японии расцвела сакура.