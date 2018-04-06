6 апреля певице Ирине Билык исполнилось 48 лет, и лирическим приветствием именинницу и подписчиков своего Instagram порадовал муж артистки, фотограф Аслан Ахмадов.

Он с выражением прочитал стихотворение Иннокентия Анненского "Моя звезда" под черно-белые кадры с Ириной.

"Среди миров, в мерцании светил

Одной Звезды я повторяю имя...

Не потому, чтоб я Ее любил,

А потому, что я томлюсь с другими", - говорит Асланов в видео.

Публикация от Aslan Ahmadov (@aslanahmadov) 5 Апр 2018 в 11:11 PDT

Как сообщала "Страна", ранее радикалы разрешили певице Билык провести концерт во Львове после признания России агрессором.

Мы писали, что Ирина Билык позвала жену защитника "Шахтера" петь дуэтом на концертах по Украине.

Ранее муж Ирины Билык показал трогательные фото двухлетнего сынишки.