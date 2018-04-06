Чемпион мира по смешанным единоборствам Конор Макгрегор и его партнер по команде SBG Сиан Клоули арестованы полицией Нью-Йорке. Они напали на автобус со спортсменами UFC в Бруклине.

Об этом передает MMA Fighting со ссылкой на департамент полиции Нью-Йорка.

Конкретно Макгрегора обвиняют по трем пунктам о нападении и в умышленном причинении вреда.

Он сам явился с повинной в полицейский участок 5 апреля. В компании российского бойца Артема Лобова и других представителей своего окружения он напал на автобус коллег-спортсменов, в результате чего ранения получили несколько человек. О причинах его поступка не сообщается.

Ирландец не выступал в UFC больше года, но вскоре намерен вернуться.

В последнем своем бою он встретился в боксерском ринге с американцем Флойдом Мейвезером и проиграл техническим нокаутом в десятом раунде.

Впоследствии Макгрегор призывал Мэйвезера провести с ним реванш по правилам его вида спорта.

В то же время, украинский боксер легкого веса Денис Беринчик заявлял, что хотел бы подняться на три весовых категории и провести поединок против ирландца в октагоне по правилам смешанных единоборств.

Как сообщала "Страна", Мейвезер признался, что победил Макгрегора без нокаута потому, что берёг хрупкие руки. Повторяющаяся травма мышц кистей была вызвана чрезмерным напряжением и тренировками, на которую ранее неоднократно жаловался Флойд.

Отметим, что легендарный Фелпс вызвал боксера Макгрегора на поединок и даст ему фору в 50 метров.