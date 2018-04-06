К концу 2018 года курс доллара по отношению к гривне может составить 27-30 грн. Такой прогноз обнародовали в Министерстве экономического развития (МРЭТ) и торговли Украины.

Согласно обнародованному в апреле Минфэкономики выпуску Консенсус прогноза на 2018 год, в 2019 году доллар может вырасти до 28-34 гривен.

Кроме того, в Минэкономразвития спрогнозировали размер среднемесячной украинской зарплаты. Так, к концу 2018 года, она поднимется до 8800 гривен, а в следующем году достигнет 10 400 гривен.

Кроме этого, в МЭРТ ожидают падения прямых иностранных инвестиций в Украину. Так, до конца года инвесторы выведут из Украины около 2,6 миллиарда долларов, а в следующем году этот показатель вырастет до 3,3 миллиарда долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине резко подорожали овощи и свинина.

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