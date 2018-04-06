Конституционный Суд начнет рассматривать законопроект об отмене депутатской неприкосновенности 11 апреля.

Об этом говорится в повестке суда, передает "Радио Свобода".

Так, 11 апреля в 11:00 состоится пленарное заседание Большой палаты КС для начала рассмотрения дела по конституционному обращению Верховной Рады о предоставлении заключения по законопроекту №6773 об отмене депутатской неприкосновенности и соответствия его требованиям статей 157 и 158 Конституции.

Это законопроект был внесен 158 депутатами парламента.

Рассмотрение дела будет вестись в форме письменного производства.

При этом 12 апреля Конституционный Суд намерен обсудить вопрос о форме рассмотрения дела по второму законопроекту об отмене неприкосновенности депутатов, внесенному Президентом Петром Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Конституционном суде обжаловали закон по деоккупации Донбасса.