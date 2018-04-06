Конституционный суд рассмотрит законопроект об отмене депутатской неприкосновенности после Пасхи
Конституционный Суд начнет рассматривать законопроект об отмене депутатской неприкосновенности 11 апреля.
Об этом говорится в повестке суда, передает "Радио Свобода".
Так, 11 апреля в 11:00 состоится пленарное заседание Большой палаты КС для начала рассмотрения дела по конституционному обращению Верховной Рады о предоставлении заключения по законопроекту №6773 об отмене депутатской неприкосновенности и соответствия его требованиям статей 157 и 158 Конституции.
Это законопроект был внесен 158 депутатами парламента.
Рассмотрение дела будет вестись в форме письменного производства.
При этом 12 апреля Конституционный Суд намерен обсудить вопрос о форме рассмотрения дела по второму законопроекту об отмене неприкосновенности депутатов, внесенному Президентом Петром Порошенко.
Ранее сообщалось, что в Конституционном суде обжаловали закон по деоккупации Донбасса.