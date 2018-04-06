Зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова за март составила 103,8 тыс. гривен, его заместителей - от 70,4 тыс. до 103 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 86,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Украинских Новостей.

Зарплата, начисленная Авакову в марте, составила 43 339 гривен, а материальная помощь не начислялась.

Кроме того, он получил 32 408 гривен премии за январь и за февраль - 28 023 гривны.

После удержания налогов и сборов он получил 83 536 гривен.

Фото: ukranews.com

Зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 91 320 гривен, из них премия за январь и февраль - 46 035 гривен, заместителей Татьяны Ковальчук - 103 035 гривен, из них премия за январь и февраль - 71 382 гривны, Вадима Трояна - 70 370 гривен, из них премия за январь и февраль - 24 470 гривен, госсекретаря Алексея Тахтая - 86 570 гривен, из них премия за январь и февраль - 18 388 гривен.

Как сообщала "Страна", доходы Авакова за 2017 год оказались в 57 раз ниже, чем у его жены.

Ранее в феврале Аваков получил 44 тысячи гривен зарплаты.