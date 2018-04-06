Шевченковский районный суд Киева отклонил иск о защите чести и достоинства заместителя начальника управления Главного управления Национальной полиции Дмитрия Бута к телевизионному каналу "Интер".

Об этом Украинским Новостям сообщили в Шевченковском районном суде Киева.

Полицейский Бут посчитал неправдивой информацию, обнародованной о нем в эфире программы "Подробности". В частности – данные о незаконной деятельности, связанной с контрабандой на Одесской таможне, вымогательством средств у предпринимателей и аграриев и открытии необоснованных уголовных производств. Также полицейского беспокоила информация о его роскошном образе жизни, который не совпадал с уровнем доходов.

Бут требовал опровержения информации, оглашенной в эфире "Подробностей".

Суд посчитал, что истец не смог предоставить достаточные аргументы, которые опровергали бы информацию телевизионной программы.

"Он не смог подтвердить, что обнародованная информация не соответствует действительности", - сообщили в суде.

Ранее "Страна" сообщала, что в декабре 2017 года Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело сразу по двум статьям в отношении замначальника Главного следственного управления Нацполиции Дмитрия Бута а также о том, что НАПК ждет пояснений скандального следователя Бута о подарке в 160 тысяч гривен.