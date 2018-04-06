В Варшавский окружной суд поступил обвинительный акт против двух мужчин, которых заподозрили в торговле людьми. Они организовали вербовку украинских и белорусских заробитчан в Польшу на рабскую работу в заведениях общественного питания.

Об этом сообщила представитель Варшавской окружной прокуратуры Лукаш Лапчинский, передает Polskie Radio.

Организаторы нанимали безработных в Белоруссии и Украине, организовывали их приезд в Польшу якобы на надежную и хорошо оплачиваемую работу. Затем использовали людей для тяжелой многочасовой работы. Против наемных лиц использовали психологическое давление и штрафы.

"Обвинения охватывают период от июля 2015 по октябрь 2016 года. За торговлю людьми им грозит лишение свободы не менее трех лет, а максимальное наказание – это 15 лет заключения", – сообщил Лапчинский.

Обвиняемые – 40-летний Мирослав К. (гражданин Польши) и 30-летний Борис С. (гражданин Украины) "создали себе постоянный источник прибыли" на торговле людьми и были задержаны в Варшаве в октябре 2018 года.

Борис С. признался в содеянном и дал объяснения, в которых описаны детали преступлений, а Мирослав К. не сознался в предъявленных ему обвинениях.

Нанятые работники жили в гостиницах для рабочих и частных квартирах в Варшаве, арендованных организаторами преступления. Жилищные условия там следователи назвали "скандальными". В дополнение, их жизнь была под полным контролем торговцев людьми.

Как установили следователи, жертвами обоих мужчин стали не менее 17 человек. Кроме того, обвиняемые готовились завербовать еще двух украинок.

Недавно в Тернопольской области полиция освободила из плена уроженца Закарпатья, который ехал на заработки, а попал в рабство. Тот рассказал: приехал к знакомому, проработал у него месяц. Но когда заговорил об оплате, работодатель избил, связал и закрыл его в подвале.

Как сообщала "Страна", заробитчане перестанут приносить Украине гигантские валютные поступления. Если работяги уедут работать заграницу вместе со своими родными, то необходимость отправлять кому-то деньги просто отпадет сама собой.

Отметим, что заробитчане, получившие разрешения на работу в Польше, на самом деле едут в другие страны Европы.