В последнюю неделю Великого поста певец Олег Винник открыл сезон шашлыков. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и разместил в соцсети соблазнительные фото.

"Наконец-то можно насладиться ароматным, приготовленным собственноручно шашлыком! Угощаю. А вы уже открыли шашлычный сезон?" - написал в соцсети музыкант.

Также в соцсети появилось фото Винника на фоне Карпат.

"В окружении карпатских пейзажей. Чистый воздух с привкусом свободы, хочется закрыть глаза и раствориться в тишине и покое", - написал Винник.

По данным СМИ, артист приехал в Трускавец с концертом. При этом, судя по всему, Олег Винник успел удачно совместить работу с отдыхом.

Ранее "Страна" писала о том, что пока самым красивым вручали премию Viva, обворовали гримерку артистов Златы Огневич.

Также мы сообщали, что Машков стал худруком "Табакерки" после смерти Олега Табакова.