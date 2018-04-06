К внефракционному народному депутату Надежде Савченко, которая находится под арестом и голодает, вызвали скорую помощь.

Об этом сообщила сестра Надежды Вера Савченко на своей странице в соцсети Facebook.

"У Надежды была скорая. Взяли анализы. Со мной врачи говорить отказались", - написала Вера Савченко.

Фото: facebook.com

22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Савченко до 20 мая 2018 года.

5 апреля сестра Надежды Савченко Вера Савченко сообщила, что депутат в четверг не проходила психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа, поскольку не были согласованы процессуальные вопросы, в частности следователь не предоставил стороне защиты материалы дела. По ее словам ситуация прояснится через несколько дней.

Позже адвокат Савченко Дмитрий Бугай сообщил, что психофизиологическая экспертиза проводится в два этапа: разговор с психологом и допрос на полиграфе. По его словам, разговор с психологом в четверг состоялся и длился около 40 минут.

В свою очередь в Службе безопасности Украины сообщили, что Надежда Савченко сознательно отказалась от проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа.

Ранее "Страна" сообщала, что Надежда Савченко сознательно отказалась проходить проверку на полиграфе - СБУ.

Также сестра Савченко заявила, что в ее авто нашли закладку на взрывное устройство.