Начальник отдела Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Алексей Донской заявил, что статьи, по которым обвиняли Ивана Бубенчика в первой "пидозре", не имеют срока давности. Речь идет об умышленном убийстве правоохранителей.

Об этом Донской заявил во время интервью UA: Перший, видео которого опубликовано на YouTube.

Напомним, отдел спецрасследований решением Юрия Луценко отстранили от дела Бубенчика и передали заму генпрокурора Анжеле Стрижевской.

"Пан Бубенчик и другие лица, которые использовали оружие, больше всего заинтересованы в том, чтобы это событие было расследовано сейчас, в нынешних условиях. У них есть поддержка общества. Там, где не будет оценки их действий, так как это делает российская пропаганда.

Если правовая оценка этих действий не будет дана на сегодняшний день, я хочу напомнить, что эти статьи не имеют срока давности, в условиях изменчивости украинской власти, неизвестно как эти действия будут расценены преемниками. Это не подушка безопасности для Бубенчика, а мина замедленного действия в отношении него," - сказал прокурор.

Видео: Youtube.com/UA:Перший

Как сообщала "Страна", ранее Генпрокуратура объявила новую "пидозру" Бубенчику, по которой он подпадает под амнистию. Из нее изъяли упоминание об умышленном убийстве, чем облегчили ему статью.

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