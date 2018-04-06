В марте 2018 года количество продаж б/у автомобилей на первичном рынке в Украины выросло на 26%. Для сравнения был выбран аналогичный месяц 2017 года. Об этом сообщает "Укравтопром".

В минувшем году на рынке первичных регистраций в Украине доминировали новые автомобили - их было до 65%. В 2018 году перевес получили импортированные автомобили, уже имеющие пробег.

Их доля среди реализованных в марте авто составила 52%.

Всего количество б/у автоимпорта в регистрациях выросла за год на 87% - 7,4 тысячи машин.

В "Укравтопроме" предполагают, что увеличение доли автомобилей с пробегом в продажах связано с тем, что в этом году заканчивается действие сниженного акциза на импорт бывших в эксплуатации легковых автомобилей. Кроме того, в 2018 году снизилась средняя цена предложения таких автомобилей.

Наибольшей популярностью среди "автомобильного секонд-хэнда" пользуется Volkswagen - всего зарегистрировали 1252 автомобиля этой марки. На втором месте Renault (1126 штук) и Skoda (696 штук).

Как сообщала "Страна", Президент Петр Порошенко подписал закон о новых правилах парковки авто. Главная опасность документа в том, что вводится слишком много оснований для конфискации автомобиля.

Напомним, какую схему сеть ввоза в Украину авто на "евробляхах" разоблачили сотрудники Госпогранслужбы.