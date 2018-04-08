8 апреля в воскресенье православные христиане отмечают Пасху – праздник Светлого Христова Воскресения. В этот день Сын Божий воскрес из мертвых. Пасха считается символом вечной жизни и очищения от грехов.

История Пасхи

Пасха – это самый важный христианский праздник. Христово Воскресение является центром всей библейской истории, а также является основой для христианского учения.

Пасха праздновалась до распятия и воскресения Христа. Сначала у древних иудеев это был весенний праздник отела скота, позже начали отмечать освобождение евреев Моисеем из египетского рабства. Этот день назвали Пасхой, что означает "избавление".

В дни празднования старозаветной Пасхи и произошли события, которые изменили смысл праздника.

После распятия Христа, которое произошло в Страстную пятницу, на третий день к гробнице пришли жены-мироносицы. Перед ними сошел ангел и сотряслась земля, из-за чего отворилась гробница. Ангел объявил, что Сын Божий воскрес. В гробницу первой зашла Мария Магдалина, которая сообщила Петру и Иоанну, что тела Иисуса там нет.

Позже, когда Мария осталась одна, Иисус явился ей. Также в первый день он несколько раз являлся Своим ученикам, которые прятались от преследований, и своей матери.

Когда стража, которую приставили к гробнице, рассказала о произошедшем первосвященникам, те заплатили стражникам и велели говорить, что ученики Христа украли тело.

Спустя 8 дней Христос явился ученикам, среди которых был Фома, не присутствовавший при первом явлении. Чтобы убедить его в своем воскрешении, Иисус разрешил Фоме прикоснуться к своим ранам. Далее он являлся ученикам и в последующие дни, а через 40 дней вознесся на небо.

На пятидесятый день апостолы получили дары Святого Духа. Все эти события отражены в последующих церковных праздниках.

Как происходит празднование Пасхи

В ночь на воскресенье в храмах проходит пасхальная литургия. Около 4 часов утра (в разных церквях время может отличаться) происходит пасхальный крестный ход.

Священники переодеваются из в светлые одежды и произносят: "Христос Воскресе!". Верующие отвечают: "Воистину Воскресе!"

После этого священник святит куличи и пасхальные корзины собравшихся, окропляя их святой водой. Далее верующие идут домой и разговляются, и целый день поздравляют всех, кого встретят, с Пасхой.

Что можно и чего нельзя делать на Пасху

Главное событие этого дня – богослужение, поэтому принято идти в церковь на Всенощную службу, чтобы в молитве прочувствовать чудо Светлого Воскресения Христова.

Также в церкви освящают продукты для пасхального стола. Традиционно это яйца и паска (или кулич). Но можно взять и другие продукты, например, сыр и молочные продукты, мясо и сало, вино ("Кагор"), соль. Также в корзинку кладут церковные свечи.

Нельзя брать в пасхальную корзину и святить крепкий алкоголь, колбасу кровянку, а также деньги и драгоценности.

Великий пост заканчивается накануне Пасхи, поэтому снимаются все ограничения на пищу. Однако чтобы не навредить здоровью, разговляться следует осторожно и без излишеств. Первым принято есть освященное яйцо и кусок кулича, который символизирует благословленный Христом на Тайной вечере хлеб.

Едой с пасхального стола нельзя кормить домашних животных.

В ночь Пасхи, до утра воскресенья, нельзя смеяться, употреблять алкоголь, заниматься сексом и есть скоромную пищу.

Также на Пасху не принято ссориться, ругаться, сквернословить или грустить. Это день радости, в который люди празднуют воскрешение Христа и делятся радостью, принимают гостей и сами ходят в гости, угощают друзей и соседей.

На Пасху не стоит идти на кладбище. Считается, что души усопших в этот день собираются за одним столом с Господом, и нельзя им мешать. Для поминовения умерших есть специальные дни через неделю после Пасхи.

То, что освящено в храме, нельзя выбрасывать в мусор. В частности, это касается скорлупы от пасхальных яиц. Их нужно собрать и сжечь или закопать там, где по ним не будут ходить.

Считается, что в течение сорока дней после Пасхи Христос с апостолами ходит по миру в образе нищих, вознаграждает милосердных и наказывает скупцов. Поэтому в это время нужно проявлять себя с наилучшей стороны.

Открытки с Пасхой 2018