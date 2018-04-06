Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека рассматривается руководством итальянского "Наполи" в качестве потенциальной замены нынешнему наставнику "аззурри" Маурицио Сарри, сообщает Corriere dello Sport.

Руководство "Наполи", прежде всего, хочет продолжить сотрудничество с Сарри, предложив ему улучшенный контракт.

Однако, если договориться о продлении соглашения с Маурицио (на которого также претендует парижский "ПСЖ") не удастся, то у "iI ciucciarelli" (с итал. - "маленькие ослы") есть список из трех кандидатов, готовых заменить Сарри.

Из числа кандидатов фаворитом является главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека, у которого контракт с клубом истекает 31 мая.

Отметим, текущий контракт Сарри с "Наполи" рассчитан до середины 2020 года.

Как сообщала "Страна", была информация Фонсека уже летом намерен покинуть "Шахтер" и перебраться на туманный Альбион. Клуб Английской Премьер-Лиги "Эвертон" определился с приоритетной кандидатурой на вполне вероятную замену нынешнего менеджера команды Сэма Эллардайса, планируя пригласить на эту должность именно Паулу Фонсеку.

Также главный тренер Шахтёра показал свое лицо, когда он думает о контракте на 9 миллионов евро.