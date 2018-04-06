В Одессе в день празднования годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков (10 апреля) будут работать спецпропускные пункты с металлоискателями. Через них люди смогут пройти к месту проведения мероприятий.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Также будет организовано усиленное патрулирование городских улиц.

Для этого планируется задействовать около 1,5 тыс. правоохранителей, из них 300 бойцов Нацгвардии. В этих городе также ограничат движение автотранспорта, поэтому водителям советуют планировать свой маршрут заранее.

Начальник управления полиции Дмитрий Головин утверждает, что сейчас ситуация стабильная и контролируемая, а полиция готова к возможным провокациям.

Сообщается, что в местах массовых мероприятий будет находиться "полиция диалога" – отряды превентивной коммуникации, которые не будут применять силу. Они должны предупреждать любые конфликтные ситуации, а также вести диалог с населением.

"Полиция в равной степени защищает права всех граждан. Одновременно, просим граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям, касающиеся пропускного режима и запрета проноса в места проведения массовых мероприятий некоторых предметов, таких как оружие, алкогольные напитки или взрывчатые вещества", – отмечают в отделении.

Также согласно законодательству Украины запрещается изготовление или распространение символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов, публичное исполнение гимнов союзных и автономных советских республик.

Фото: od.npu.gov.ua

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