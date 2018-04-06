Херсонский суд постановил взять под стражу капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко до 31 мая с возможностью внесения залога 35 тыс 240 гривен.

Об этом сообщает корреспондент "Громадського".

25 марта Госпогранслужба Украины задержала в водах Азовского моря сейнер "Норд" под флагом РФ с 10 членами экипажа на борту. Моряки находятся в порту Бердянска. Им запрещено покидать судно. Это жители Крыма, получившие российские паспорта.

Капитана судна доставили из Бердянска в Херсон 4 апреля.

Ему вменяют ст.332-1 УК Украины ("нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны", наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок), остальным членам экипажа – ч.2 ст.204 КоАП Украины ("незаконное пересечение границы", санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста).

Ранее "Страна" сообщала, что суд не отпускал капитана судна "Норд" - прокуратура.

До этого адвокат заявил, что суд в Херсоне отпустил капитана судна "Норд" на свободу.