В Киеве в Голосеевском районе неизвестные похитили 32-летнего предпринимателя вместе с 25-летней девушкой, оба - граждане Китая.

Преступление произошло вечером 5 апреля на ул. Антоновича, передает "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники.

По их данным, неизвестные подбежали к иностранцами и затолкали их в автомобиль Chevrolet. В салоне машины мужчине и женщине на голову надели черные пакеты, после чего автомобиль скрылся с места происшествия.

Преступники отвезли своих жертв в Боярку Киево-Святошинского района, где у иностранцев отобрали документы, мобильные телефоны, и около $10 тыс., после чего отпустили.

Как сообщала "Страна", под Киевом похитили мужчину и требовали за него полмиллиона долларов.

Мы писали, что в Киеве среди бела дня неизвестные в масках похитили валютчика.

Ранее в Киеве средь бела дня похитили мужчину и повезли в элитный поселок Зазимье.