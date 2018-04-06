Отец незаконно удерживаемого в России украинца Павла Гриба - Игорь Гриб выиграл конкурс на занятие должности в Министерстве временно оккупированных территорий. Там он займет пост руководителя отдела помощи лицам, лишенным свободы.

Об этом сообщила вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Он (отец похищенного Игорь Гриб - Прим.Ред.) искренне занимается вопросами помощи семьям заложников и политзаключенных", - отметила Геращенко.

Новый отдел будет заниматься координацией между всеми министерствами для помощи украинским политзаключенным.

В сентябре 2017 года сына Игоря Гриба в белорусском Гомеле задержало российское ФСБ. Затем его доставили в Краснодар, 19-летнего парня обвиняют в терроризме.

Фото: mtot.gov.ua

Как сообщала "Страна", суд России оставил под стражей украинца Гриба до 4 мая. Апелляционный суд в России не изменил ранее принятого решения.

Ранее Павлу Грибу в России продлили арест до марта.