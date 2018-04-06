Отравленный в британском Солсбери экс-разведчик Сергей Скрипаль "быстро идет на поправку". Ранее из критического состояния вышла его дочь Юлия.

Об этом сообщили представители больницы в Солсбери, куда он был госпитализирован с симптомами отравления нервно-паралитическим веществом.

Скрипаль "хорошо реагирует на лечение", и врачи более не оценивают его состояние как критическое.

Как сообщала "Страна", на заседании Совбеза ООН по делу Скрипаля Москва заявила, что Лондон играет с огнем. Василий Небензя также отметил, что к Юлии Скрипаль, являющейся гражданкой России, не допускают консула. Представители России в ООН обвинили иностранные спецслужбы в отравлении Скрипалей.

Отметим, что в доме отравленного Скрипаля нашли мертвых морских свинок и персидского кота в стрессовом состоянии.