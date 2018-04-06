Под Киевом местный житель собрал военный арсенал из зоны АТО
В Киевской области местный житель хранил целый военный арсенал в арендованных помещениях бывших насосных станций. Оружие мужчина лично вывозил из зоны проведения АТО.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
"Оружие злоумышленник лично привозил из района проведения антитеррористической операции после поездок по личным делам", – отмечает ведомство.
Во время обысков этих помещений оперативники спецслужбы обнаружили гранату РГД-5 с запалом, ручной пулемет Калашникова, дымовую шашку и более двухсот патронов различного калибра.
Фото: ssu.gov.ua
Изъятое оружие направлено на экспертизу.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
Фото: ssu.gov.ua
Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с сотрудниками полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Ранее "Страна" писала куда уходят стволы. Анатомия нелегальной торговли оружием в Украине.
Также в Одессе заблокировали канал сбыта оружия, привезенного из зоны АТО.