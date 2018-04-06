В Киевской области местный житель хранил целый военный арсенал в арендованных помещениях бывших насосных станций. Оружие мужчина лично вывозил из зоны проведения АТО.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

"Оружие злоумышленник лично привозил из района проведения антитеррористической операции после поездок по личным делам", – отмечает ведомство.

Во время обысков этих помещений оперативники спецслужбы обнаружили гранату РГД-5 с запалом, ручной пулемет Калашникова, дымовую шашку и более двухсот патронов различного калибра.

Фото: ssu.gov.ua

Изъятое оружие направлено на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с сотрудниками полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Ранее "Страна" писала куда уходят стволы. Анатомия нелегальной торговли оружием в Украине.

Также в Одессе заблокировали канал сбыта оружия, привезенного из зоны АТО.